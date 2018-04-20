Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan oğullarının kabrini ziyarete gittikleri geçtiğimiz gün gördükleri karşısında şok olduklarını dile getirerek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Sürekli olarak ziyaret ettikleri oğullarının kabrinin yanı başına saksılar içerisine bazı çiçekler ektiklerini ve onları sürekli suladıklarını anlatan vatandaşlarımız geçtiğimiz gün gittiklerinde kabrinden kocaman saksıda ekili fırça çiçeğinin çalındığını görünce şok olduklarını anlattı.

Bunu yapan kim veya kimlerse ellerine ne geçtiğini sorgulayan vatandaşlarımız, “İnsanlık diye bir şey kalmamış artık. Yazıklar olsun” diyerek tepkilerini aktardılar.

Mezarlığın mutlaka kameralarca denetlenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu gibi olayları bu aralar çok fazla duyduklarını sonunda kendilerinin başına da geldiğini sözlerine eklediler.