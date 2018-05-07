banner107
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
87 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
130 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
16 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
85 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
354 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
576 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
51 0
banner82
banner147

Hiç saygı kalmadı

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bir bayan vatandaşımız, ülkemizde her geçen gün insanlığın öldüğünü ve saygının kalmadığını belirterek sitemlerini bize gönderdiği bir fotoğrafla dile getirdi.

Hiç saygı kalmadı
banner137

Gerçekten de bu dünyada saygı denen bir şey kalmadı. Yeni Boğaziçi’nde aracımı park edip bir mağaza da alışveriş yapmaya gittim. Ben içerdeyken bir şerefsiz gelip benim arabama vurup kaçtı. Sol dikiz aynasını bu şekilde buldum” diye konuşan bayan vatandaşımız, arabasının yol kenarında olsa bile çarpan kişinin köy içinde nasıl bir hızla gittiğini sorguladı.

Bu çarpan kişinin ya kasıtlı, ya dikkatsiz ya da çok hızlı gittiğini ifade eden vatandaşımız “Ben arabamı gözümden bile sakınırken aman bir yeri çizilmesin bir şey olmasın derken bir kendini bilmez gelip arabama vurup kaçtı” dedi.

Bölgede orayı çeken bir kamera olmadığı için kimin çarptığını tespit edemediklerini belirterek “Çok hasar yok ama biraz saygınız olsun be vurup kaçmak nedir ? Artık genç mi yaşlı mı, erkek mi kadın mı. Ama ben Allah'a bıraktım, Allah’ından bulsun” diyerek sitemlerini paylaştı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.