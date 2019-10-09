Her Daim Dostlar Derneği’nden örnek bir etkinlik

Her Daim Dostlar Derneği üyeleri ve gönüllülerin 12 Ekim Cumartesi günü Venus Beach Otel bölgesinde saat 07.00’de toplanarak ormanları zayıf düşüren hastalanıp yok olmalarına neden olan çam kese böceklerine karşı mücadele edecek baştankara kuşlarının yuvalanmasını çoğalmasını sağlamak için Venüs otel girişindeki çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirecekleri belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamada iklim değişikliğine karşı en önemli savunma aracı olan ormanlarımızın sağlıklı büyümelerine ve yaşamalarına katkı koymak isteyen tüm yurtsever yurttaşlarımızı etkinliğe davet edildi.