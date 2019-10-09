Her Daim Dostlar Derneği’nden örnek bir etkinlik

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizde özellikle çevre konusunda oldukça faal olan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Her Daim Dostlar Derneği’nin önümüzdeki hafta sonu çok yararlı bir etkinlik gerçekleştireceği bildirildi.

Her Daim Dostlar Derneği üyeleri ve gönüllülerin 12 Ekim Cumartesi günü Venus Beach Otel bölgesinde saat 07.00’de toplanarak ormanları zayıf düşüren hastalanıp yok olmalarına neden olan çam kese böceklerine karşı mücadele edecek baştankara kuşlarının yuvalanmasını çoğalmasını sağlamak için Venüs otel girişindeki çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirecekleri belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada iklim değişikliğine karşı en önemli savunma aracı olan ormanlarımızın sağlıklı büyümelerine ve yaşamalarına katkı koymak isteyen tüm yurtsever yurttaşlarımızı etkinliğe davet edildi.