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Hemodiyaliz Servisi ilgi bekliyor

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Hemodiyaliz Servisi ilgi bekliyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan diyaliz hastası bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin her geçen gün döküldüğünü ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla şikayetlerini aktardılar.

Fotoğrafta görülen kırık yer fayanslarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Hemodiyaliz Servisi’nin girişleri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Hemodiyaliz servisinde kapı girişleri böyle tekerlekli sandalye ve sedyeyle gelen hastalar takır tukur geçip gitmek durumunda kalıyorlar. Bazı hemşireler veya hastalar takılıp düşüyor” dediler.

Diyaliz hastaları bu kırık fayansların aylardır böyle olduğunu belirterek “Hastanemizde görevli teknik servis 3 tane seramik takamaz mı?” diye sorgulayarak, bu konuda gerek servis sorumlularını gerekse hastane yönetimini göreve davet ettiler. 

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