Gugocuk koyarak yol güvenliği olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarının bereketli yağmurlarla geçtiğini ancak bazı bölgelerde yaşanan sel ve dere taşkınları nedeniyle alt yapıların adeta darmaduman olduğunu belirterek, yağmurlar sonrasında birçok yerde yollarda ve köprülerde çökme olduğunu ancak bunların pek düzeltilmediğini gönderdikleri fotoğrafla bizlerle paylaştılar.

“En az 1 aydır bu gugocuk Kuruova - Avtepe arasında yolun çöken kısmında güya uyarıcı olarak durur” diyen bölge sakini vatandaşlarımız, bu çukur nedeniyle birkaç kez kaza atlatıldığını dile getirdiler.

Bu çukurun boyutunu fotoğrafta gösteremediklerini ancak bir aracın takla atması için yeterince büyük olduğunu söyleyen bölge sakinleri, “Özellikle gece karşıdan bir araba geldiği anda gördünüz gördünüz,göremediğiniz anda çukurcuğa düşerkenden eğer yetişdirirseniz bildiğiniz bütün duaları okuyacaksınız bilmediklerini da uyduracaksınız çünkü kesin tarladasınız belki kurtulursunuz” dediler.

Bu yol güvenliği işinin yola sadece bir gugocuk koyarak olamayacağını dile getiren vatandaşlarımız, dünyada böyle yol içinde çukur olan yerler için en az 50 metre geriden uyarı tabelası ve çukurun olduğu yerin etrafında şerit olduğunu dile getirerek, bunun neden ülkemizde yapılmadığını sorguladılar.