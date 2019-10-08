Geçitkale Belediye Başkanı’ndan vandallığa sert tepki

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son zamanlarda yerel yönetimler için yaptıkları işlerle öne çıkan belediyeler arasında bulunan Geçitkale Belediyesi’nin çalışkan başkanı Hasan Öztaş, belediyenin diktiği tabelanın biri veya birileri tarafından devrilmesine sosyal medyadan tepki koyarak isyanını dile getirdi.

Hasan Öztaş sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumda “Yapanı ve yapılanı unutmayacağımız gibi, sarayın kralı soytarı diye, biz sarayı yıkmayacağız. Kısa süreli mutluluklarınızla yarattığınız anomaliler için, uzun süreli huzursuzlukları göze aldığınızı umarım” diyerek bu eylemleri yapan kişilerin sadece ve sadece ne kadar basit ve kişiliği oturmamış varlık olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

Yaptığı paylaşımda “Vandallıkla gerçekleri saklayamazsınız, gizleyemezsiniz, yok edemezsiniz, edemeyeceksiniz” diyen Öztaş, bu gibi eylemlerin kendilerinin ne kadar doğru yolda ilerlediğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.