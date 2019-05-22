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Esas engel acaba kim?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde binlerce bedensel engelli vatandaşımız olduğunu ancak esas engelin zihinlerde olduğuna dikkat çekerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştı.

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Esas engel acaba kim?
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 Fotoğrafta görülen bu yerin bir devlet dairesinin girişi olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu giriş yerinde hem normal vatandaşlar için basamaklar hem de engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye rampası olduğunu belirtti.

Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi engelli giriş yerinin yani rampanın bulunduğu yerin bir sürücü tarafından arcıyla kapatıldığını söyleyen vatandaşımız, “Acaba bu vatandaşımızın engeli gözlerinde midir? Yoksa beyninde mi bir özrü var anlamadım. Tam engelli rampasının önüne park eden bu araç sürücüsünü kınıyorum” diye konuştu.

Herkesin engellilerin haklarına karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşımız, özellikle de devlet dairelerinin bulunduğu yerlerde fotoğrafta görüldüğü şekilde rampanın önünü tıkamamaya özen göstermek gerektiğini sözlerine ekledi.

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