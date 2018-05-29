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Çöplükler yakılıyor, vatandaş zehir soluyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Kuzey Mesarya bölgesi köylerinden bazı vatandaşlarımız, tüm uyarılara rağmen halen daha bazı kendini bilmez kişilerin izin verilmemesine karşın çöplük alanları yaktıklarını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Çöplükler yakılıyor, vatandaş zehir soluyor
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Kuzey Mesarya’nın işlek belediyelerinden Geçitkale Belediyesi sınırları içinde bulunan çöplük bölgesinde özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği bugünlerde kimliği belirsiz kişilerce çöplerin yakıldığını ifade eden vatandaşlarımız, bu yakılan çöp alanından çıkan dumanın havanın rüzgar yönüne göre etraftaki köylere yayıldığını ve insanların kendilerini boğulacak gibi hissettiğini dile getirdiler.

Yıllardır devam eden bu sorunun bölge insanlarının adeta sağlılığıyla oynama olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, Geçitkale Belediyesi’nin yeni dönemde bu çöplük alanı ya kapatması veya ıslah etmesi gerektiğini sözlerine eklediler

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