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Burası Girne, siyasetin çevre utancı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde siyasetin her geçen gün çevreyi mahvettiğini dile getirerek, bizlere Girne’nin kuş bakışı Beşparmak dağlarından çekilmiş son halini göndererek sitemlerini paylaştılar.

Burası Girne, siyasetin çevre utancı

Çevre dostu vatandaşlarımız, siyasetçilerin çıkarlar uğuna bazı şeyleri görmezden gelmeye devam etmesi nedeniyle fotoğrafta görülen Girne’nin şu anki betonarme hale gelmesine sebep olduğunu dile getirerek “Burası Girne. Siyasetin çevre utancı. Her gelen hükümetin imar planı yapacak deyip uygulamaya koymaması sonucunda gelinen son nokta” dediler.
Gine’deki bu durumun eğer bir düzgün İmar Planı ortaya konulmazsa önümüzdeki 5 yıl içinde Mağusa-Boğaziçi-İskele bölgesinin de böyle yapılacağını iddia eden çevre dostu vatandaşlarımız “Paranın gözü kör olsun. İnsanoğlu para için ne doğa bırakıyor ne de yaşanacak bir çevre” diyerek sözlerini tamamladılar.

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