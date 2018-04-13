Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, son zamanlarda bazı araç sürücülerinin gerçekten de yolların sadece kendilerininmiş gibi hareket ettiğini ve bu nedenle de yollarda hem kazaların arttığını hem de suçsuz hayvanların ezildiğini gördüklerini belirterek dün yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak adeta isyan ettiler.

Dün öğle saatlerine doğru Mağusa’da önlerinde ilerleyen RHA 1931 plakalı aracın yolda giden bir köpeği ezdiğini dile getiren vatandaşımız “RHA 1931 plakalı araç sürücüsü gözümüzün önünde köpeğe çarpıp öldürüp kaçmıştır! Bu nasıl bir caniliktir?” diyerek tepkisini dile getirdi. Bir hayvan da olsa onun da bir canlı olduğunu ve bu şekilde ölmeyi hak etmediğini dile getiren vatandaşlarımız, “Hadi yanlışlıkla çarptı diyelim. Neden durup araçtan inip bu köpeğin durumuna bakmadı ki? Böyle vicdansızlık olamaz” dedi.