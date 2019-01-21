Böyle saygısızlık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin kendine göre haklı olduğunu ve bu nedenle birçok kuralı veya düzeni alt üst ettiğini savunarak düşüncelerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırımlara konulan demir dubaların bazı sürücüler tarafından sırf arabalarını park etsin diye çarpılarak eğriltildiğini söyleyen vatandaşlarımız “Bu dubaların amacı kaldırımların vatandaşlar tarafından güvenli ve rahatça yürümelerini sağlamak içindir, ancak anlaşılan bazı sürücüleri bu dubalar rahatsız etmekte. Ancak böyle bir saygısızlık olamaz” diyerek sitem ettiler.

İnsanlarımızın Avrupalı yaşamak isterken, Avrupalı gibi hareket etmediğini halen daha geri kalmış ülkelerdeki gibi kuralsız yaşamayı tercih etmeye çalıştığını dile getiren vatandaşlarımız, herkesi biraz daha duyarlı ve saygılı olmaya davet ettiler.