banner255
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
3 0
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
9 0
 
Bulutoğluları, birincilikle başladı
Bulutoğluları, birincilikle başladı
19 0
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
125 0
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
22 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
21 0
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
11 0
banner82

Böyle saygısızlık olmaz

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin kendine göre haklı olduğunu ve bu nedenle birçok kuralı veya düzeni alt üst ettiğini savunarak düşüncelerini dile getirdiler.

banner210
Böyle saygısızlık olmaz
banner215

Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırımlara konulan demir dubaların bazı sürücüler tarafından sırf arabalarını park etsin diye çarpılarak eğriltildiğini söyleyen vatandaşlarımız “Bu dubaların amacı kaldırımların vatandaşlar tarafından güvenli ve rahatça yürümelerini sağlamak içindir, ancak anlaşılan bazı sürücüleri bu dubalar rahatsız etmekte. Ancak böyle bir saygısızlık olamaz” diyerek sitem ettiler.

İnsanlarımızın Avrupalı yaşamak isterken, Avrupalı gibi hareket etmediğini halen daha geri kalmış ülkelerdeki gibi kuralsız yaşamayı tercih etmeye çalıştığını dile getiren vatandaşlarımız, herkesi biraz daha duyarlı ve saygılı olmaya davet ettiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.