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“Böyle saygısız sürücüler en ağır cezayı almalı”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli sakini bazı vatandaşlarımız, bazı araç sürücülerinin çok saygısız ve kural bilmez olduğunu savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Böyle saygısız sürücüler en ağır cezayı almalı”
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Fotoğrafta görülen yerin Gönyeli’deki Deniz Kırtasiye önü olduğunu belirten Gönyeli sakini bazı vatandaşlarımız, “Uyarmamıza rağmen beş metre ilerdeki park alanına gitmeye üşenen ve kaldırıma park eden bu sürücü ayrıca engelli çizgisine ısrarla park ederek alışveriş yapmaya geçti” dediler

Bu araç sürücüsüne söylenecek söz bulamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bunların önüne geçmek için zabıtaların sürekli olarak devriye yapıp gereken yerde ceza yazması veyahut çekiciye yükletip götürmesi gerektiğini söylediler.

Dünyada insanların artık uzaya çıkmak için ne yapılacağını düşündüğünü ancak bizim ise halen daha araçlarımızı kaldırıma ve üstelik engelliler için yapılmış yürüyüş yolunun üzerine park yapmaya devam ettiğimizi belirten vatandaşlarımız, bu düşünceyle bir adım ileriye gidemeyeceğimizi sözlerine eklediler.

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