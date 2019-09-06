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Böyle moloz mu boşaltılır?

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir çevre duyarlısı vatandaşımız, tüm uyarılara ve cezalara rağmen çevrenin bilinçli veya bilinçsiz şekilde kirletildiğini ve bu nedenle ülkemizin yaşanmaz hal aldığını dile getirerek isyanını bizlerle paylaştı.

Böyle moloz mu boşaltılır?
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 Fotoğrafta görülen yapımı devam eden apartmanın Girne’nin Zeytinlik bölgesinde olduğunu belirten vatandaşımız, fotoğraftan da görüldüğü gibi bir inşaat işçisinin molozları apartmanın 2. katından aşağıya kovayla döktüğüne dikkat çekti. Vatandaşımız "Bu işler böyle mi yürüyor? Molozlar 2. kattan aşağı kovalarla mı dökülüyor? Böyle iş mi olur?” dedi.

Her yerin toz duman olduğunu belirten vatandaşımız “Ne çamaşır asabiliyoruz ne de balkonda keyifle oturabiliyoruz. Astım hastası insanlar bu toz topraktan dolayı zor anlar yaşıyorlar" diyerek bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

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