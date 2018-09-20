Böyle katkılara ihtiyaç var

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yeni eğitim yılına geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başlanmasına karşın birçok gerek ilkokullarda gerekse ortaokullarda birçok eksiklik vatandaşı isyan ettirirken, bu eksiklikleri gören bazı kuruluşların yaptıkları katkılar dikkatlerden kaçmıyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, ülkemizde yayın yapan eğitime yönelik dergilerden biri olan ‘Meraklı Sınıf Dergisi KKTC’ ilkokullara yönelik kırtasiye malzemeleri dağıtımı için ilkokul öğretmenlerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmuş. silgi,kurşun kalem, tükenmez kalem ve kalemtraştan oluşan kırtasiye malzemeleri için çağrı yapan ‘Meraklı Sınıf Dergisi KKTC’ dergisi sosyal medyadan şu duyuruyu paylaştı: “Değerli ilkokul öğretmenlerimiz, geçtiğimiz yıl dergimizle dağıtılan hediyelerden; silgi,kurşun kalem, tükenmez kalem ve kalemtraştan oluşan kırtasiye malzemelerini, sınıfınızdaki öğrencilere dağıtmak üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu zor dönemde küçük bir katkı sağlamaktan mutlu oluruz”