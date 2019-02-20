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Birilerinin canı yanmadan müdahale edilsin

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Lefkoşa’da geçtiğimiz günlerde rastladıkları fotoğraftaki durum ile ilgili görüşlerini dile getirerek bu açık tehlikeye dikkat çekti.

Birilerinin canı yanmadan müdahale edilsin
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Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Lemar Işıkları yanındaki 3. Sokak’ta olduğunu belirten vatandaşımız, elektrik direklerinin yerinden oynamasını önlemek için toprağa kadar uzatılan telin bir arsanın çevresine çekilen tel duvarın üzerine bağlanmasına tepki gösterdi.

"Elektrik direğinin tepesine bağlı kabloyu tel örgü duvarın üzerine bağlamışlar. Bu nasıl iştir? Acilen önlem alınsın. Bir çocuğu çarpsa üzgünüz mü diyecekler?" diyen vatandaşımız, bu ihmalin bir cana mal olmadan düzeltilmesini talep etti.

Bu kabloyu arsanın sahibi mi yoksa Elektrik Kurumu’ndan birilerinin mi bu şekilde tele bağladığını sorgulayan vatandaşımız, bir an önce düzeltilmesi için yetkilileri göreve davet etti.
 

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