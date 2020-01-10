Ülkemizin genç işadamlarından olan İzmer Mermer Sanayi şirketi direktörü Arsen Angı önceki gün yaşanan sel felaketi sonrasında isyanını sosyal medyadan paylaştı.

Arsen Angı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Kanal İzmer" olarak anılan bölgemizde bugünkü durum. Mart 2019'da yaşadığımız sel baskınından sonra yetkililere bir çok ziyaret ve önerilerde bulunduk. Yapılması gereken aslında çok basit. Lefkoşa-Mağusa Anayolunun altından derenin geçişini sağlayacak 3x3 metre bir kanal yapılacak ve derenin akışını engelleyen yasa dışı yapılar ortadan kaldırılacak. Şirket olarak öneri yaptık ve devlete dedik ki madem ki paranız yok siz proje ve ihalesini yapın bütün masrafları biz karşılayalım. Yani parayı biz verelim ve devlete hibe edelim dedik.

Bu süreçte ne yapıldı dersiniz? Devlet kurumları birbirine yazılar yazdı ve toplantılar yaptılar. Yok arkadan başka dere yapacaklar yok bilmem ne yapacaklar. Sonuçta ne yaptılar? Hiç! Neden? Beceriksizlik ve basiretsizlik! Bundan sonra ne olacak? Devam!

Bugün dere geldi yollar kapandı. Kendi bölgesi olmamasına rağmen sadece Değirmenlik Belediyesi başkanı ve ekipleri geldi ve mevcut büzlerin önünü olsun açtılar. Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan hiç kimse gelmedi. Ve hiçbir şey yapmadılar. Aradık yine de gelmediler. Daha önemli işleri var herhalde!

Şirket olarak bu sefer biz tedbirimizi aldık da siz ne yapacaksınız? Etiketlediğim yönetici arkadaşların (eğer bir cevapları varsa) bu paylaşımın altına yorum yazmalarını rica ederim.