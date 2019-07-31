 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
10 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
99 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
44 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
69 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
37 0
banner82

Babutsalar tükeniyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının ülkemize has meyvelerinden olan babutsaların her geçen gün tükenmeye yüz tuttuğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Babutsalar tükeniyor
banner267

 

Babutsalara zarar veren kaktüs koşnilinin her geçen gün ülke geneline yayıldığını ifade eden vatandaşlarımız, yaz aylarıyla birlikte daha fazla görüldüğünü belirttiler.

İlk önce askeri yasak bölgelerde görülen bu kaktüs koşnilinin şimdi adanın neredeyse her tarafında görüldüğünü belirten vatandaşlarımız, bu konuda devletin bir çalışma başlatarak ilaçlama yapması gerektiğini aksi takdirde ülkede babutsa kalmayacağını iddia ettiler.

Ülkemizde babutsa olarak bilinen Türkiye’de ise dikenli incir olarak söylenen bu bitkinin yaz günlerinde serinlemek isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında geldiğini kaydeden vatandaşlarımız, bakımlı olduğu zaman bu bitkinin çok verimli olduğunu ve bu nedenle satışının da yapılabildiğini vurguladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.