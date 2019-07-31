Babutsalar tükeniyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının ülkemize has meyvelerinden olan babutsaların her geçen gün tükenmeye yüz tuttuğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Babutsalara zarar veren kaktüs koşnilinin her geçen gün ülke geneline yayıldığını ifade eden vatandaşlarımız, yaz aylarıyla birlikte daha fazla görüldüğünü belirttiler.

İlk önce askeri yasak bölgelerde görülen bu kaktüs koşnilinin şimdi adanın neredeyse her tarafında görüldüğünü belirten vatandaşlarımız, bu konuda devletin bir çalışma başlatarak ilaçlama yapması gerektiğini aksi takdirde ülkede babutsa kalmayacağını iddia ettiler.

Ülkemizde babutsa olarak bilinen Türkiye’de ise dikenli incir olarak söylenen bu bitkinin yaz günlerinde serinlemek isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında geldiğini kaydeden vatandaşlarımız, bakımlı olduğu zaman bu bitkinin çok verimli olduğunu ve bu nedenle satışının da yapılabildiğini vurguladılar.