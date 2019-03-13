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Ataser, kaçak yapılaşmaya göz mü yumuyor?

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Ayaklı Gazete’ye Alsancak’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yaptığı bazı uygulamalardan kendilerini mağdur ettiğini bu nedenle hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek konuyla ilgili bilgi verdi.

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Ataser, kaçak yapılaşmaya göz mü yumuyor?
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Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin bir kaçak yapı olduğunu dile getirerek, mal sahibi tarafından yapılan resmi şikayetlere rağmen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in kaçak yapılaşmaya göz yumduğunu ve işletme izni verdiğini iddia ettiler.

Alınan bilgilere göre kaçak yapının işletmecisi ile arasında aile bağı olan Fırat Ataser’in kişisel rant uğruna yasaları hiçe sayıp mal sahibine belediyenin müdahale hakkı olmadığını söylediği vatandaşlarca belirtilirken, bunun üzerine yapılan araştırmada belediyeler yasasına bakıldığı zaman müdahale hakkı olduğunun açıkça orta olduğunu kaydettiler

Vatandaşlarımız, mal sahibinden aldıkları bilgilere göre, yerel seçimlerde Fırat Ataser’in destekçisi olmadığı için Fırat Ataser’in mal sahibine yasalara aykırı zorluklar çıkardığını ve bu işlerin sulh yoluyla çözülmesi için görevini yerine getirmeyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser hakkında suç duyurusu yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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