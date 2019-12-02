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Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne’den bazı vatandaşlarımız, ülkemizde halen engelli vatandaşların haklarına saygı konusunda yeterince gelişmiş bir toplum olamadığımızı dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.

Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?

Fotoğrafta görüldüğü gibi park yerinde iki engelli park yerinin hiçbir engeli olmayan araç sürücüleri tarafından işgal edildiğini belirten vatandaşlarımız “Buası Girne’den  Serena butik park yeridir. Buaya hergün yüzlerce kişi gelip gidiyor. Belki de bunlar içinde engelli vatandaşlarımızda var. Ancak bu duyarsız sürücüleri nedeniyle araçlarını çok uzağa park ederek binbir engeli aşarak içeriye girmişlerdir” diye konuştu.

Bu engelli park yerine park eden kişilerin belki de fiziksel değil zihinsel rahatsızlıkları olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, ancak biraz daha duyarlı olmak gerektiğini sözlerine eklediler.

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