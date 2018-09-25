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12 yıl sonra trafik suçundan dava mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bundan yaklaşık 12 yıl önce Güzelyurt’ta işlemiş oldukları bir trafik suçundan dolayı geçtiğimiz günlerde kendisine gelen celpnameyle adeta şok yaşadığını dile getirerek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.

12 yıl sonra trafik suçundan dava mı olur?
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2006 yılında işlemiş olduğu bir trafik suçunun neden 12 yıl sonra kendisine ceza davası olarak bildirildiğini sorgulayan vatandaşımız, bir suçun 10 yıl içinde davasının görülmemesi durumunda düştüğünü bildiğini ifade etti.

12 yıldır neden kendisine ulaşılamadığını sorgulayan vatandaşımız, “Sanki de Amerika’da yaşıyoruz da bize ulaşmaları zormuş gibi. Ancak Kıbrıs’ta bir kişiye ulaşmak en fazla 2 gün sürer” diye konuştular.

Üstelik o tarihten bugüne kadar defalarca ehliyet aldığını da sözlerine ekleyen vatandaşımız, “Bu olay adeta bir şaka gibi trajikomik bir olay” diyerek sözlerini tamamladı.

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