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Yiğitcan Doha'da Türkiye'yi temsil edecek

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Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 atletle 12 branşta madalya mücadelesi verecek.

Yiğitcan Doha'da Türkiye'yi temsil edecek
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak.

Türkiye, şampiyonaya 20 atletle katılacak.

Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu da 4x100 metre yarışında Türkiye adına koşacak.

2017 Londra'da iki madalya kazanan ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini belirterek, sporcuların hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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