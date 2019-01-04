Phillips deneyimleri ile aydınlatıyor

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen eğitim seminerinde dünyaca ünlü ABD’li olimpiyat eski şampiyonu Dwight Phillips katılımcılara deneyimlerini anlatıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü ABD’li eski uzun atlamacı Dwight Phillips’in eğitmen olarak yer aldığı sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminer dün başladı.

Seminerin ilk günü Atatürk Kültür Merkezi’ndeki teorik ve Atatürk Spor Kompleks’inde yapılan pratik çalışma ile tamamlandı. Kariyerinde 1 olimpiyat şampiyonluğu, 4 Dünya şampiyonluğu bulunan ABD’li eski atlet Dwight Phillips ve ülkemizde uzun yıllar antrenörlük yapan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerin başantrenörlüğünü yapmış bir isim Taiwo Ariyo’nun da yer aldığı seminerde, ayrıca ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ile uluslararası birçok önemli başarıya imza atan Celal Keleş de eğitimci olarak yer alıyor.

SAMANİ: “SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Spor Dairesi’nin katkıları ile gerçekleşen seminerin ilk gününün sabah oturumu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminer KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’nin konuşması ile başladı. Samani, böylesi bir organizasyonu düzenlemelerinde kendilerine olanak sağlayan Spor Dairesi’ne teşekkür ederek sözlerine başladı. İlk semineri sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili yaptıklarını, ilerleyen dönemlerde diğer branşlarla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirten Samani, kendilerini kırmayarak adaya gelen Dwight Phillips ve Taiwo Ariyo’ya teşekkür etti.

DEĞİRMENCİOĞLU: “ORGANİZASYON BENİ HEYECANLANDIRDI”

Seminerin açılışında konuşan Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, böylesi güzel bir organizasyonda yer almanın kendisini heyecanlandırdığını belirtirken, uzun süredir çıkış yakalamasını arzu ettikleri atletizmin bu seminerle bir başlangıç yapacağını düşündüğünü kaydetti. Ellerinden gelen her katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade eden Değirmencioğlu, federasyonun bu seminerle çok iyi yerlere geleceği inancı ile tam destek sözü verdiğini vurguladı. Böylesi isimlerin buraya gelerek bilgilerini paylaşmalarını sağlayan herkese çok teşekkür eden Değirmencioğlu, iyi çalışmalar diledi.

PHİLLİPS: “DERECELERİN ARKASINDA BÜYÜK EMEK VAR”

Seminer başlangıcında konuşan koç Taiwo Ariyo da evine geri dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atletizmin efsane ismi Dwight Phillips ise yaptığı konuşmada burada olmaktan ve deneyimlerini aktaracak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Küçükken en iyi atlet olmadığını, çok çalıştığını, antrenörlerinin başarılı olacağına inanmadığını ancak ailesinin desteği ile devam ettiğini belirten Phillips, elde edilen derecelerin sadece sonuçlar olduğunu, bunların arkasında büyük bir emeğin olduğunu söyledi. Buralara gelmek için her parçayı defalarca çalıştığını ve devam ettiğini belirten Phillips, kendisine bilgisini aktarma fırsatı veren koç Taiwo, federasyon ve Spor Dairesi’ne teşekkürlerini iletti.

SEMİNERDE İKİNCİ GÜN

Seminerin ilk oturumunda Dwight Phillips, uzun ve üç adım atlamaya giriş konu başlığı ile katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda Taiwo Ariyo da Phillips’e eşlik etti. Katılımcılar öğleden sonraki oturumda Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Antrenman Salonu’nda antrenman pratikleri konu başlığında çalışma yaptı. Seminerin ikinci gününde bugün Dwight Phillips sabah oturumunda ‘Uzun Atlama ve Üç Adım Atlamada Teknik Antrenman Eğitimi ile Üç Adım ve Uzun Atlamalarda Soru – Cevap’ ile ‘Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası için eleme müsabakalarının izlenmesi; Sporcuların Teknikleri Hakkında Analiz – Tartışma – Değerlendirme’ konu başlığını irdeleyecek. Sabah oturumu Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Katılımcılar öğleden sonra yine Atatürk Spor Kompleksi’nde pratik kısımda bir araya gelecek. Dwight Phillips ve Ariyo Taiwo ‘Kuvvet Eğitimi ve Pratik Uygulamalar’ konu başlığında katılımcıları bilgilendirecek. Seminerde yarın boş geçecek ve Pazartesi ile Salı günleri yapılacak olan oturumların ardından tamamlanacak.