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Özbilgehan, Yiğitcan’ı tebrik etti

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Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Türkiye Atletizm Milli Takımı ile elde ettiği başarılı derecelerle ülkemizi gururlandıran Yiğitcan Hekimoğlu’nu tebrik etti

Özbilgehan, Yiğitcan’ı tebrik etti
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Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, ülkemizin yetiştirdiği başarılı atletlerden Yiğitcan Hekimoğlu ve ailesini kabul ederek, başarılarından ötürü tebrik etti.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Türkiye Atletizm Milli Takımı ile elde ettiği başarılı derecelerle ülkemizi gururlandıran Yiğitcan Hekimoğlu’nu tebrik ettiğini belirterek, ülkemizin spor alanında çok iyi sporcular yetiştirdiğini ve bu sporcuların yurt dışında elde ettiği başarılı derecelerle göğsümüzü kabarttığını belirtti.

Bireysel sporlara daire olarak önem verdiklerini ve her alanda başarılı sporcuları desteklemeye devam edeceklerini de vurgulayan Özbilgehan, bu tip başarılı sporculara gösterecekleri ilgi ve alakanın diğer sporcuları da başarı için motive edeceğini ve Yiğitcan gibi çok başarılı sporcular yetiştirmek için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

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