Maratonda Türkiye rekoru 31 yıl sonra kırıldı

Amsterdam Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Kaan Kigen Özbilen, Mehmet Terzi'yi ait Türkiye rekorunu 31 yıl sonra geliştirmeyi

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, Hollanda'nın başkentindeki 43. Amsterdam Maratonu'nunda Mehmet Terzi'ye ait Türkiye rekoru derecesini 4 dakika geliştirdi.

Kaan Özbilen, 2.06.24'lük derecesiyle maratonu beşinci sırada tamamlarken, eski milli atlet ve federasyon başkanlarından Mehmet Terzi'nin 10 Mayıs 1987'de Londra Maratonu'nda yaptığı 2.10.25'lik derecesiyle elinde tuttuğu Türkiye rekorunun, 31 yıl, 5 ay sonra yeni sahibi oldu.

Kariyerindeki Avrupa ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, Avrupa kros şampiyonluğu gibi başarılarının yanına, maraton Türkiye rekorunu da eklemeyi başaran Kaan Kigen Özbilen, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti.