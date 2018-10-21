banner107
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
100 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
60 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
13 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
42 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
622 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
16 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
46 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
50 0
banner82
banner147

Maratonda Türkiye rekoru 31 yıl sonra kırıldı

banner27

Amsterdam Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Kaan Kigen Özbilen, Mehmet Terzi'yi ait Türkiye rekorunu 31 yıl sonra geliştirmeyi

Maratonda Türkiye rekoru 31 yıl sonra kırıldı
banner192

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, Hollanda'nın başkentindeki 43. Amsterdam Maratonu'nunda Mehmet Terzi'ye ait Türkiye rekoru derecesini 4 dakika geliştirdi.

Kaan Özbilen, 2.06.24'lük derecesiyle maratonu beşinci sırada tamamlarken, eski milli atlet ve federasyon başkanlarından Mehmet Terzi'nin 10 Mayıs 1987'de Londra Maratonu'nda yaptığı 2.10.25'lik derecesiyle elinde tuttuğu Türkiye rekorunun, 31 yıl, 5 ay sonra yeni sahibi oldu.

Kariyerindeki Avrupa ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, Avrupa kros şampiyonluğu gibi başarılarının yanına, maraton Türkiye rekorunu da eklemeyi başaran Kaan Kigen Özbilen, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.