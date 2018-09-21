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Hamidi’nin göğüs numarası Harmancı’dan

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Hamidi’nin göğüs numarası Harmancı’dan
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yaşam koçu, sporcu ve antrenör Sami Hamidi'yi kabul etti. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada, Sami Hamidi’nin elde ettiği başarılar ve şu an Türkiye’de yaptıklarının ülke gençlerinin potansiyelinin ve başarısının en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Harmancı, Hamidi'ye yeni projelerinde katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.
Kabulün sonunda, başkan Harmancı Sami Hamidi’ye, gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’nun 57 numaralı göğüs numarasını verdi.

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