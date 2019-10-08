Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları başlıyor

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bugün Anıttepe’de yapılacak anma töreniyle başlıyor. Oyunlar, 25 farklı ülkeden toplam 385 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilecek

Spor Dairesi Müdürlüğünün organize ettiği ve bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarıbugün başlıyor.

Altı dalda, 25 farklı ülkeden toplam 385 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan oyunlar, 28 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak.Organizasyonun resmi açılışı, bugün saat 09.30’da Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak. Aynı gün saat 12.00’da Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla AcapulcoHotel’de bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ilk gününde Bilardo Federasyonunun organize ettiği oyunlar, 12 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Ukrayna, Rusya, Almanya, Bosna-Hersek, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç ve Slovakya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.