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Atletlerimiz başarılı sonuçlar aldılar

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Atletizm Federasyonunun, ilk kez katıldığı 5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupasında atletlerimiz, başarılı sonuçlar elde ettiler. Kupada Tuğba Aydın uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu, üç adım atlamada Türkiye ikincisi oldu

Atletlerimiz başarılı sonuçlar aldılar
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası Çarşamba günü İstanbul’da düzenlendi. Atletizm Federasyonunun ilk kez katıldığı organizasyonda yer alan ülkemiz atletlerinden Tuğba Aydın büyük kadınlar kategorisi uzun atlama branşında 6,03’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu. Aydın üç adım atlama branşında ise 13,04’lük derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Aydın elde ettiği dereceler ile IAAF Salon Puan Sistemi’ne göre genel klasmanda dördüncü olarak para ödülü almaya hak kazandı.

Atlamalar kupasında yer alan bir diğer sporcumuz Buse Savaşkan ise büyük kadınlar kategorisi yüksek atlama branşında 1,76’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. IAAF Salon Puan Sistemi’ne göre Buse Savaşkan genel klasman sekizincisi olup para ödülü aldı.

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