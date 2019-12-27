27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı

27 Aralık Atatürk Koşuları tüm ilçelerde yapılırken büyükler kategorisinde erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp, kadınlarda da Mine Devrim birinci oldu. Erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımı birinci oldu

Atatürk’ün Ankara’ya geldiği günün anısına koşulan 27 Aralık Atatürk Koşuları,tüm ilçelerde yapıldı. İlkokullar, ortaokullar ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen koşulara yoğun ilgi oldu. 27 Aralık Atatürk Koşularında büyükler kategorisinde erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp, kadınlarda da Mine Devrim birinci oldu. Büyükler 8 kilometre yarışında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp birinci, aynı takımdan Veli Atikoğlu ikinci ve Ali Korkmaz da üçüncü sırada yer aldı. Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımı birinci olurken, Komanda Alayı ikinci ve Emekli Polisler Derneği üçüncü oldu.