Yoldan çıkarak takla attı

Hasapolat Sanayi yolunda bugün öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarından Hamitköy’de sakin oto elektrikçi Mustafa Selim Babaoğluları, haspolat Sanayi yolunun 0-1 kilometreleri arasında kuzey istikametinden güney istikametine doğru kullanımında bulunan EC 803 plakalı araçla gittiği sırada dikkatsizliği sonucunda yolun sağından çıkmasıyla yaşandı. Yolun sağından çıkan Babaoğluları yönetimindeki EC 803 plakalı araçla bir takla attıktan sonra Haspolat 2. Piyade Taburu bahçe tel örgüsüne çarparak boş arazi içinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta 10 bin TL’lik zarar ve Haspolat 2. Piyade Taburu bahçe tel örgüsünde zarar oluştu.

“KASİS KONULMASI İÇİN DEFALARCA UYARDIK”

Kaza sonrasında olay yerine gelen Haspolat 2. Piyade Taburu komutanları bu yolda sürekli kazalar olduğunu bunun nedenin ise sürat olduğunu ifade ederek, “Bu yola kasis veyahut hız düşürücü şeyler konulması için defalarca uyarıda bulunduk” dediler.