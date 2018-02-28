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Yayaya yol vermek isterken kazaya sebebiyet verdi

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Haspolat kavşağı yakınlarında yaya geçidinde bulunan yayaya yol vermek için yavaşlayan araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı

Yayaya yol vermek isterken kazaya sebebiyet verdi
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Murat ASLAN

Lefkoşa- Haspolat yolu üzerinde, Haspolat kavşağı yakınlarında bulunan yaya geçidinde bulunan yayaya yol vermek isteyen iki araç çarpıştı.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre kaza, LF 285 plakalı araç sürücüsü Hasan Bulut'un yaya geçidinden geçmeye çalışan öğrencilere yol vermek için yavaşlaması, bu sırada da aynı güzergâhtan gelen Süleyman Özdemir yönetimindeki GD 146 plakalı aracın söz konusu araca arkadan çarpması sonucu yaşandı. Kazada yaralanma olmaması sevindirdi.

Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası yol trafiğe bir süreliğine kapatıldı.

 

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