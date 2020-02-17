Ucuz atlattılar

Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden Hakan Hatay yönetimindeki ZLP 538 araçla dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak önce bariyere çarptı daha sonra yoldan çıkarak toprak alanda yan yattı

Murat ASLAN

Girne-Lefkoşa yolunda dün gece yarısı sonrasında Lefkoşa istikametine doğru ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarpması sonrasında ise yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 00:45 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden (55 mlgr) Girne’ de sakin 19 yaşındaki Hakan Hatay yönetimindeki ZLP 538 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan Karayolları Dairesine ait çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden ZLP 538 plakalı araç toprak alan içerisinde sol yan kısmı üzerine durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Hakan Hatay, araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Veysel Deniz, 17 yaşındaki Ahmet Dilekçi ile İrfan Söker ve 20 yaşındaki Ömer Bilgiç kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar.