Ucuz atlatıldı

Haspolat Sanayi yolunda bugün öğleden sonra dikkatsiz sürücü nedeniyle yaşanan kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 15:00 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde arıtma tesisi yolu üzerinde ilerleyen 47 yaşındaki Semra Konmaz, yönetimindeki MS 927 Z plakalı araç ile arıtma tesisi yolundan Haspolat Sanayi yoluna anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce giriş yapması sonucu yaşandı. Konmaz’ın dikkatsizce anayola çıkmaya çalıştığı esnada anayol üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden Süleyman Çalgın (E-33) yönetimindeki LD 935 kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LD 935 plakalı araç sürücüsü Çalgın ile MS 927 Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan Anna Atimova kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar.

Çarpışma sonucu savrulan LD 935 kamyon yol kenarındaki Akasya ağacına çarptı.