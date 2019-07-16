 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
7 0
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
20 0
 
43 0
Kartingde 3.raunt yapıldı
Kartingde 3.raunt yapıldı
12 0
Hamilton evinde kazandı
Hamilton evinde kazandı
9 0
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
94 0
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
119 0
banner82

Tuvalette kadına taciz

banner27

Bir otelin tuvaletinde bir kadını taciz ettikleri öne sürülen iki kişi tutuklandı

Tuvalette kadına taciz
banner267

 

Evrim KAMALI

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin tuvaletinde bir kadını taciz ettikleri öne sürülen İhsan Çalışkantürk’ün ve Mehmet Sayar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Temmuz saat 20.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin araç park yerinin yanında bulunan bayan, erkek ve lavabo kısımlarını kapsayan oda içerisinde zanlı İhsan Çalışkantürk’ün ve zanlı Mehmet Sayar’ın kadınlar tuvaletinde bulunan kadına temizlik yapacaklarını söyleyip,  çıkmasını sağlayıp, taciz ettiklerini söyledi.

Kadının zanlıyı itip kurtulduktan sonra polise şikayette bulunduğunu kaydeden polis, şikayetçi kadının ifadesinde zanlı Çalışkantürk’ün kendisini taciz ederken, Mehmet Sayar’ın da gözcülük yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada kadının tuvaletten koşarak çıktığına, iki erkek şahsın peşinden gittiklerine dair tanık ifadeler olduğunu kaydetti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.