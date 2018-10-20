Tutukluyken Facebook’tan mesaj verdi!

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 25 yaşındaki Yiğitcan Demirci’nin, sosyal medya hesabından açıklama yapması dikkat çekti

Alsancak’taki evinde önceki gün hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilen 25 yaşındaki Yiğitcan Demirci’nin, poliste tutuklu olmasına rağmen sosyal medya hesabından açıklama yapması dikkat çekti.

Demirci, internette Facebook hesabından yaralanmış parmağının fotoğrafını yayınladı ve kendisini tutuklayan polisler için şu iletiyi paylaştı:

“Haklarında suç duyurusunda bulundum. Bu ülkenin yetkililerini konuyu araştırma ve cezalandırmak üzere göreve devam ediyorum. Son olarak tüm bu olaylarda parmağı olan polis teşkilatının adını kirleten insanlar sizden korkmuyorum”

Demirci’nin, karakolda tutuklu olmasına rağmen internetten bu paylaşımı nasıl yaptığı merak konusu oldu.