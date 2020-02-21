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Temizliğe gittiği evlerden 193 adet ziynet eşyası çaldı

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Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı dönemlerde üç kişiye ait evlerden 193 adet ziynet eşyası çaldığı tespit edilen Nargiza Udayewa tutuklandı

Temizliğe gittiği evlerden 193 adet ziynet eşyası çaldı

 

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı dönemlerde ikametgâhtan ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Nargiza Udayewa dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Nargiza Udayewa’nın Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında Lefkoşa'da Gizem Kutruza'ya ait ikametgâh içerisinde temizlik yaptığı zamanlarda 87 adet muhtelif ebat ve markalarda ziynet eşyasını sirkat ettiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Şubat 2020 tarihinde şüpheli olarak görülen zanlının ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada 193 adet ziynet eşyası tespit edilmiş arama esnasında ise zanlının polis ekibinin görevini yapmasına engel olduğunu ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Gültekin Sancar zanlı Udayewa’nın ikametgâhında bulunan muhtelif ziynet eşyalarının Lefkoşa Adli Şube'de Gizem Kutruza'ya gösterildiği zaman 87 parça ziynet eşyasının kendisine ait olduğunu görüp tanıdığını ve konu ziynet eşyalarından 15 adet Emete Mavili'ye 1 adet, Arzu Çevre'ye ve 6 adet Sıdıka Hudaoğlu'na ait olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis halen sahibi tespit edilemeyen ziynet eşyalarının mevcut olduğunu ve bu yönde de soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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