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Takla atan araçta iki kişi yaralandı

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Takla atan araçta iki kişi yaralandı
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Girne-Alsancak çevre yolunda bugün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü Fatma Funda Hordan ile yolcu Osman Hordan yaralandı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, Fatma Funda Hordan (K-49) yönetimindeki KT 695 plakalı araç, Alsancak yönünde seyrederken alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada Fatma Funda Hordan ve yolcu Osman Hordan (E-51) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ve kazay

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