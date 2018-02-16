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Suç makinesi bu kez de büfe açtı

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Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisindeki büfenin penceresini kırarak içeri giren Ahmet Can Varan, içeride muhafaza edilen toplam 1000 TL ve 60 Euro parayı çaldı

Suç makinesi bu kez de büfe açtı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri giren zanlı Ahmet Can Varan tespit edilerek tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın 13 -14 Şubat tarihleri 17.00 – 7.20 saatleri arasında Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri giren zanlı Ahmet Can Varan içeride muhafaza edilen toplam 1000 TL ve 60 euro metal parayı sirkat edip aynı yerden kaçtığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yakalanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ifadesinde olay günü Bally kullandığı ve çalmış olduğu bozuk paraları bir büfede tümleştirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının verdiği ifadenin teyit edileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu bu nedenle soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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