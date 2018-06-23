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Son dakika: İskele'de korkunç kaza

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Son dakika: İskele'de korkunç kaza
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Ercan-İskele anayolunun İskele Kavşağı yakınlarında bulunan bir benzin istasyonu yanında çakıl yüklü kamyon devrilirken bir araç kamyonun altında kaldı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 17:15 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istanyonu üzerinde çakıl yüklü bir kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu bir araç kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı. Polisin olayla ilgisi soruşturmasi devam etmektedir.

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