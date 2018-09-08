Şişede durduğu gibi durmuyor

Gönyeli Çemberi'nde bugün sabahın ilk saatlerinde alkol ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, korkulanın olmaması sevindirdi.
Polisten verilen bilgiye göre kaza,bugün saat 06.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 36 yaşındaki Cumhur Yorulmaz , 131 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 596 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmasıyla yaşandı.
Kazanın hemen ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan’da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.