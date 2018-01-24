Sigara izmariti, odayı yaktı

Mağusa’da “Novel” isimli öğrenci yurdunda 22 yaşındaki Guriya İçel’in kaldığı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Saat 00:10 sıralarında Novel Öğrenci Yurdunda, 22 yaşındaki Guriya İçel’in kalmakta olduğu 403 numaralı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda yangın çıktı. 403 numaralı odayı bir anda saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sonucunda oda kısmen yandı, bazı eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Konu odaya kısa süre önce taşındığı öğrenilen İçel ise kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.