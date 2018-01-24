banner107
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
31 0
7 0
 
14 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
40 0
76 0
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
124 0
68 0
banner82
banner147

Sigara izmariti, odayı yaktı

banner27

Mağusa’da “Novel” isimli öğrenci yurdunda 22 yaşındaki Guriya İçel’in kaldığı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

Sigara izmariti, odayı yaktı
banner137

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Saat 00:10 sıralarında Novel Öğrenci Yurdunda, 22 yaşındaki Guriya İçel’in kalmakta olduğu 403 numaralı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda yangın çıktı. 403 numaralı odayı bir anda saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken,  yangın sonucunda oda kısmen yandı, bazı eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Konu odaya kısa süre önce taşındığı öğrenilen İçel ise kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.