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Sanayide uyuşturucu operasyonu

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Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bir evde yapılan aramada, 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili Erol Türkmen Erten tutuklandı

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Sanayide uyuşturucu operasyonu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda kaldığı ikametgâhta uyuşturucu bulunan zanlı Erol Türkmen Erten tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.Sevinç, 15 Kasım tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde sakin Erol Türkmen Erten’in ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet mavi renk haplar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Sevinç, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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