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Sadrybek Alymbekov yaşamını yitirdi

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Sadrybek Alymbekov yaşamını yitirdi
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 Girne’de, Riks Abarask sitesi içerisinde, önce kendini bıçak ile boğaz ve karın kısmından yaralayıp, ardından kalmakta olduğu apartmanın teras katından aşağıya atmak suretiyle intihara teşebbüs ederek ağır yaralan Kırgızistan uyruklu Sadrybek ALYMBEKOV (E-26), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 27.05.2018 tarihinde saat 22:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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