Restoran faresi kaçamadı

Girne’de farklı restoranlardan nakit para ile çeşitli değerli eşyalar çalan Sinan Yıldız, kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de iki ayrı restoranttan hırsızlık yapan Sinan Yıldız tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 24 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında meydana gelen sirkat ve dükkan açma suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 24 Aralık 2018 tarihinde Girne Yat Liman’ında faaliyet gösteren Carop isimli restorandan 8 bin TL nakit para, bir kol saati, bir dizüstü bilgisayar, iki cep telefonu, kamera kayıt cihazı çaldığını söyledi. Polis, zanlının 4 Ocak 2019 tarihinde ise Grapewine isimli restorandan 250 TL, 375 Euro, birçok puro, bir cep telefonu, işyeri sahibine ait 4 altın kaplama mücahit madalyası çaldığını söyledi. Polis, zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, tasarufunda iki adet fotoğraf makinesi, bir adet kol saati, bir adet cep telefonu bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 10 Kasım 2018 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak vize süresinin bir ay önce bitmesine rağmen ülkede kalmaya devam ettiğini ifade etti. Zanlının sokaklarda ve bir arkadaşına ait vidanjör araçta kaldığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderdi.