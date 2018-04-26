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Polisiye Olaylar

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Gazimağusa ve Ercan'da uyuşturucu... Ercan'da sahte belge... Girne’de ev açma... Alayköy'de hırsızlık... Yeşilyurt'ta yangın... Haspolat’ta iş kazası

Polisiye Olaylar
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GAZİMAĞUSA VE ERCAN’DA UYUŞTURUCUDAN TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI

 Polis, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam  B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan  KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gazimağusa’da G.E.’nin (E-36)  kalmakta olduğu evde yapılan aramada, kenevir bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar ile apartmanın damında yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi bulunarak emare alındı.

Meseleyle ilgili olarak  B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise,  bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu. 

Bugün saat 02. 00 sıralarında  Gazimağusa’da Z.B. E.’nin  (E-32)  kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara   bulunarak emare alındı.

Adı edilenle birlikte  meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.

SAHTE BELGE İLE  ZÜRİH’E GİTMEYE KALKINCA TUTUKLANDI

 M.Y.A. (E-39)  Ercan Havalimanı’nda   Zürih'e gidebilmek için önceden  sahte olarak temin 
etmiş olduğu oğlu adına düzenlenen  sahte İspanya oturma belgelerini, görevli memura verdiği sırada  tutuklandı.

GİRNE’DE EV AÇMA 

Girne’de Samira Shojaeian Zanjavi’ye ait evin giriş kapısının menteşe kısmını kırarak açıp içeriye girdikten sonra ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine kaçan H.Y.(E-40),  tespit edilerek  tutuklandı.

ALAYKÖY’DEHIRSIZLIK

Öte yandan, M.D.(E-26), V.B.(E-20), M.G.(E-17), M.Y.(E-21) ve K.A.(E-19), Alayköy Sanayi Bölgesinde arsa içerisinde bulunan Ahmet Celal Taçoy’a ait 18 adet ahşap ve 20 adet alüminyumdan mamul çekmeceli dolaplar üzerinden, alüminyum ve krom parçalarını söküp çaldıkları gerekçesiyle  tutuklandı.

YEŞİLYURT’TAYANGIN

Yeşilyurt'ta dün, Hasan Korucu   ve Uğur Kaşot 'a ait narenciye bahçesinde çıkan yangında 
15 kelepçeli 90'lık boru, 3 top damlama lastiği ile limon, mandalina zeytin ve yenidünya ağaçları  yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 

Haspolat’ta dün,  bir inşaatta  kule vinç operatörlüğü yapan   S.K.(E-30)’nin kullanımındaki vinç ile demir kalıpları inşaat içerisinden alıp kalıpçıların bulunduğu yere taşıdığı sırada, vincin dönen kolu üzerinde monteli aydınlatma projektörü yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıda bina içerisinde demir kalıpları yan yana sıkıştırıp bağlayan  Ali Kurnaz’ın üzerine düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen  Kurnaz,  kalça kemiği ile beli arasında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edilerek ortopedi servisinde gözetim  altına alındı.

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