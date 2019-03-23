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Polisiye Olaylar

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Ercan'da sahte kimlik... Bahçeli'de hırsızlık... İskele ve Lefkoşa bölgesinde asayiş ve trafik denetimi...

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Polisiye Olaylar
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SAHTE KİMLİKLE KKTC’YE GİREN ŞAHIS YAKALANDI

 Ercan Havalimanı’ndan başkası adına düzenlenmiş  sahte kimlikle KKTC’ye giriş yapan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 1 Mart’ta KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen B.A.(E-26)  
dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KİŞİ, 4 EVE DAHA GİRMİŞ

Bahçeli’de,  3 gün önce  sitede bir eve girerek  para, tansiyon aleti ve şarj kablosu çalan kişinin ayrıca 4 eve daha girdiği ancak herhangi bir şey çalmadığı tespit edildi.

O.İ.’nin (E-27)  4 Mart tarihinde Bahçeli'de Gizemli Sokak üzerinde bulunan Carrington Marina View Sitesi’nde Saleh Altarawneh’e ait ikametgahın kapısına, Jan Galje’ye ait ikametgahın mutfak penceresine, Andrey Karzhov’a ait ikametgahın sürme kapısına ve David Summers’a ait ikametgahın penceresine hasar verdikten sonra söz konusu ikametgahlara girdiği, ancak herhangi bir şey çalmadan ikametgahlardan ayrıldığı tespit edildi.

ASAYİŞ VE TRAFİK  DENETİMİ

Dün akşam 20.00 – 24.00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan  dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde ise 435 araç sürücüsünden suç  işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı, aynı suçtan dolayı bir araç trafikten men edildi.

Dün, 21.00-01.00 saatleri arasında,  Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gün içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde  450 araç kontrol edilirken,  suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı, bir kişi alkollü araç kullanıp kaza yapmaktan dolayı tutuklandı. Çeşitli suçlardan 6 araç trafikten men edildi.

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