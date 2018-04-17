Otobüs şoförü otobüsle ev arasında sıkıştı

Mağusa-İskele anayolunda az önce meydana gelen kazada otobüste yolcu olmaması faciayı önledi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza sonucunda otobüs şoförü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılıyor.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, 27 yaşındaki Ekrem Çetinkaya , yönetimindeki TPJ 119 plakalı otobüs ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan Tuncay Yalçın'a ait eve çarpmıştır. Kaza sonucu otobüs içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmaya çalışılıyor. Otobüste şoför dışında yolcu olmadığı bildirildi.