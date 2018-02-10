Mahkeme çıkışında sinir krizi

Mağusa’da Nijeryalı Kennedy T. Dede’yi döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 7 genç, bir hafta daha tutukluluk kararı aldı. Bazı zanlıların aileleri mahkemede sinir krizleri geçirdi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Adam öldürme”, “İnsan kaçkırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S.D aleyhindeki soruşturma derinlemesine devam ederken, tüm zanlıların tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün sabahın erken saatlerinden itibaren mahkemede ve mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, mahkeme önünden geçen yolu ise trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri mahkeme girişinde ise vatandaşların üstünü dedektör cihazları ile aradı.

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21.45 raddelerinde zanlı Nidai Şanlı’nın daha önceden borç para verdiği ve alamadığı Bin TL nakit parayı tahsil etmek amacı ile zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D ile birlikte Kennedy T. Dede’nin evine gittiklerini anımsattı. Zanlıların, Dede’yi darp edip apartman önündeki zanlı Zekeriya Kurucu’ya ait GU 042 plakalı araçla kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini söyleyen Yahat, zanlıların burada Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarını açıkladı. Yahat, zanlıların olayın hemen ardından olay yerinden ayrılarak zanlı Nidai Şanlı’nın evine gittiklerini ve olay esnasında giydikleri kıyafet ve ayakkabıları değiştirdiklerini belirtti. 30 Ocak tarihinde olayın duyulması üzerine zanlı Nidai Şanlı’nın yasal olarak, zanlılar Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin ise yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiklerini söyleyen Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve 16 yaşındaki B.Ç’nin ise 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Yahat, zanlı Aydan Sel’in ise 31 Ocak tarihinde Pile’de tespit edilerek tutuklandığını, zanlı Onur Körkut ve S.D’nin de ayni gün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na gelerek teslim olduklarını, zanlı Nidai Şanlı’nın ise 3 Şubat tarihinde Akyar Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim olduğunu anımsattı.

Müfettiş Erkan Yahat, tüm zanlılardan alınan cep telefonları ile ilgili GSM operatörlerine gerekli yazılar yazıldığını ve bir kısım yazıların geldiğini ancak halen 3 yazıya cevap verilmediğini açıkladı. GSM operatörlerinden gelen yazılar içerisinde zanlıların olaydan önce ve sonra birçok kişiler ile görüşme yaptığının tespit edildiğini belirten Yahat, bu şahısların bir çoğuna hala daha ulaşılamadığını söyledi. Yahat, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde silinmiş SMS, görüntü veya görüşme olup olmadığı yönünde araştırılma yapılması için konu telefonların PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade ederek, incelemelerin halen devam ettiğini belirtti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkeme tarafından 7’şer gün daha tutukluluk süreleri uzatılan zanlılardan Zekeriya Kurucu’nun halası mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi. Mahkeme çıkışında zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin tutuklu arabasına yerleştirilirken zanlı Nidai Şanlı’nın ise diğer zanlılardan ayrı tutularak polis aracına yerleştirildiği gözlerden kaçmadı.