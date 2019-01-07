Mağusa'ya 'Ateş' düştü

Gazimağuasa'nın Maraş bölgesinde oturan Gazimağusa Belediyesi çalışanlarından 46 yaşındaki Ali Ateş tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Ali Ateşin ölümü, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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