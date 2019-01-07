banner237
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
4 0
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
16 0
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
282 0
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
14 0
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
174 0
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
29 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
14 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
26 0
banner82

Mağusa'ya 'Ateş' düştü

banner27

banner210
Mağusa'ya 'Ateş' düştü
banner215

Gazimağuasa'nın Maraş bölgesinde oturan Gazimağusa Belediyesi çalışanlarından 46 yaşındaki Ali Ateş tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Ali Ateşin ölümü, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.