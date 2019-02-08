Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda iki yaya ezildi

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu Alayköy kavşağı yakınlarında bu akşam aracın çarptığı iki yaya ağır yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis sürücüyü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.