banner107
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
23 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
25 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
30 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
144 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
28 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
38 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
369 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
57 0
banner82
banner147

Lefke'de cinayete teşebbüs

banner27

Lefke'de cinayete teşebbüs
banner137

 Lefke’de 54 yaşındaki M.R., tartıştığı eşi Rumaniiat Rııematullaeva’yı bıçakla yaraladı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu kişi saat 09.45 sıralarında ikametgahı içerisinde eşini tasarrufunda bulundurduğu bıçakla boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etti.

Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Rııematullaeva, kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alındı.

M.R.’ı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.